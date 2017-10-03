Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил слова поддержки депутату Госдумы Наталье Поклонской за ее твердую позицию в ситуации с фильмом «Матильда», объяснив это ее любовью к своей стране.

«Я хочу выразить поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма «Матильда», и это ее право, и я только приветствую ее позицию», — написал Кадыров в своем Telegram, передает РИА Новости.

Чеченский лидер напомнил, что петиция против этого фильма собрала 100 тыс подписей, добавив, что Поклонская защищает интересы тех, кому небезразлична история своей страны, и при этом она «руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота – Родину».

«Времена меняются, взгляды людей меняются, но Родина одна. Царя и его семью расстреляли, потом канонизировали, правда, сначала за рубежом, а уже потом в России. Преступно предавать свою страну во имя чьих-то взглядов. И благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество», — написал Кадыров.