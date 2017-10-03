«Сотрудничество между Азербайджаном и ЕС постепенно расширяется. Мы обсуждаем вторую главу проекта о стратегическом партнерстве. Впервые страна-партнер предложила странам-членам проект партнерства. Это немного сложный процесс. Но мы надеемся, что все пройдет гладко. Мы планируем завершить переговоры по новому соглашению с ЕС до Брюссельского саммита в ноябре».

Об этом на пресс-конференции после встречи в Баку с украинским коллегой Павлом Климкиным сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Министр сказал, что в настоящий момент проводится очередной раунд переговоров: «В октябре состоится встреча по соглашению об открытом небе. Может быть, эта встреча будет последней. В настоящий момент сотрудничество между сторонами активно развивается. Есть ряд вопрос в рамках двусторонних отношений. Мы являемся стратегическими партнерами с 10 странами-членами. С некоторыми из них мы готовимся подписать документ о стратегическом партнерстве. Надеюсь, что мы подпишем этот документ и с Еврокомиссией».