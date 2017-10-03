«Рад вернуться в настоящую дружескую атмосферу. Контакты между нашими гражданами укрепляют двусторонние отношения. Граждане обеих стран хотят совершать взаимные визиты»

Об этом в ходе пресс-конференции, проведенной после встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он отметил наличие значительных результатов сотрудничества между двумя странами в экономической сфере: «За 9 месяцев мы добились еще больших результатов, чем в 2016 году. Рост составляет 66 процентов. В сфере туризма также наблюдается взаимный рост. Мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта. Объем транзитных перевозок увеличился более, чем в 5 раз».

П.Климкин подчеркнул, что в ближайшие дни первый заместитель премьер-министра Украины совершит визит в Азербайджан.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Павел Климкин отметил, что Украина будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана и впредь: «Мы понимаем наших азербайджанских друзей лучше всех, потому что это оккупация» (цитата по АПА)