Газета «Ени Мусават» в номере от 3 октября пишет:

Основной причиной роста интереса к «цветным революциям» являются перевороты, полная или частичная смена политических режимов в ряде стран, где в последние годы политический режим был устойчив, и которые долгие годы проводили эффективную борьбу против внутренних и внешних врагов. Наглядным примером служат события, произошедшие в Грузии, Египте, Тунисе, Сирии, Литве и Украине.

Можно наблюдать, что смена власти в этих странах произошла по схожим сценариям, и была организована аналогично «бархатным революциям» в странах Восточной Европы в 90-х годах 20-го века.

Эту схожесть трудно назвать случайной, потому что эти страны отличаются друг от друга коренным образом по уровню социально-экономического развития, политическому устройству, географическому расположению, религиозной и этнической принадлежности.

В этом смысле Сирия, Литва, Украина и Грузия отличаются. Однако, произошедшие в 2004 и 2014 годах в Украине события совпадают с сценарием произошедшей смены власти в Египте в 2011 году, тактика проводящих борьбу против властей сил повторяется.

Это является показателем того, что мы сталкиваемся с применением технологии «цветных революций» на примере разных стран и регионов.

Как вылез из бутылки американский Джин?

Отметим, что идеологом «цветных революций» считается американец Джин Шарп (родился в 1928 году и проживает в США). Он известен своими книгами о методах ненасильственной борьбы с авторитарными режимами. Также он является основателем и руководителем Института имени Альберта Эйнштейна, финансируемого Национальным фондом демократии, Фондом Форда и Международным республиканским институтом.

Его самые известные произведения:

«От диктатуры к демократии» («From Dictatorship to Democracy»)

«Политика ненасильственного действия («The Politics of Nonviolent Action»)

«198 методов ненасильственных действий» («198 Methods of Nonviolent Action»)

Идеи Джина Шарпа успешно прошли испытания в конце 80-х годов 20-го века в странах Прибалтики бывшего СССР (впоследствии Джин Шарп признал, что в тот период инструктировал «фронтовиков» Прибалтики), в 1999 году в Югославии, а затем в Грузии, Украине и арабских странах. Согласно информации, в 1988 году в канун массовых беспорядков на центральной площади столицы Китайской Народной Республики — Пекина «Тяньаньмэнь» Джин Шарп находился там.

Учитывая примененные тактические ходы и достигнутые стратегические цели, можно сказать, что «цветные революции» — это технология смены власти силой и путем политического шантажа, в результате искусственно созданной в стране политической нестабильности управляемыми из-за рубежа силами.

Основной целью «цветных революций» является осуществление смены власти.

5 важных факторов, необходимых для революции…

Для осуществления революции необходимо одновременное наличие нижеследующих 5 факторов, отсутствие хотя бы одного из которых делает революцию невозможной:

Лидер Масса Радикальные группировки Наличие в стране нестабильной социально-политической обстановки Финансирование

Подготовка лидеров и радикальных группировок, являющихся составной частью революции, происходит за пределами страны, затем начинается процесс революции под различными предлогами, например, под предлогом не легитимности выборов.

Прошедшие подготовку в Западных странах активисты играют роль катализатора в начале «майдана», они начинают привлекать к процессу как можно больше людей через соцсети. Затем подчиняющиеся психологии масс участники акции действуют на рефлексах и инстинктах.

Для устойчивой деятельности собравшейся на площади массы создаются соответствующие условия, их обеспечивают финансовыми средствами, палатками, продуктами (недавний «майдан» в Украине – ред.), на них оказывается влияние на уровне подсознания для достижения итоговой цели.

Созданием массовых беспорядков и применением силы властям страны от имени массы выдвигаются требования сдачи власти.

Если власти не смогут устоять в этой ситуации, то власть прибирают к рукам управляющие «цветной революцией» силы, как в Египте, Грузии и Украине. Если местные власти принимают решение оказать сопротивление, то авторы «цветной революции» дают толчок началу мятежа и гражданской войны, заканчивающихся военным вмешательством извне.

В современном периоде процесс координируется с помощью новых технологий – с использованием Skype, Viber, WhatsApp, Telegram и других программ.

Уделяется особое внимание созданию положительного образа этого государства в интересующих США социальных группах, постепенно начинается формирование недовольной массы. Особое внимание уделяется радикальным группировкам – например, радикально настроенным молодежным организациям, религиозному контингенту.

Западные страны уделяют особое внимание сбору информации в сфере религии, коррупции, национальных меньшинств, демократии, прав и свобод человека в тех странах, где они планируют совершить «цветную революцию», и ее дальнейшей реализации.

Последовательность революций, произошедших в недавнем прошлом…

Как показывает анализ, правоохранительные органы Украины заранее знали о «майдане», его лидерах и их намерениях. Но отсутствие политической воли, непринятие решения вовремя, отсутствие адекватных шагов со стороны официального Киева привели к развитию событий по известному сценарию.

Собравшиеся на «майдане» бандеровцы прошли инструктаж в Польше, произошедшие во время акций процессы, финансирование, финансово-техническое обеспечение были организованы на высоком уровне. Когда оставалось совсем мало до свержения правительства, США начали открыто поддерживать «майдан» и даже некоторые сотрудники посольства начали раздавать деньги участникам акции (об этом писали местные и иностранные СМИ – ред.).

В различных формах в Азербайджане тоже совершаются попытки свержения власти.

Опыт борьбы с «цветными революциями» на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке и Северной Африке показывает, что основное условие достижения успеха участвующими в противостоянии сторонами зависит от завоевания расположения и поддержки большей части населения страны.

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Али Керимли хочет «чихнув, выйти вперед»

Примером является активизация в последнее время в Азербайджане определенных компонентов оппозиции. Последний митинг Нацсовета – ни что иное как попытка обострить социально-политическую атмосферу. Между проведением митинга Нацсоветом после известного «трехмиллиардного» расследования называющей себя журналистом-расследователем Хадиджи Исмаил (имеются серьезные заявления о том, что представленные ею общественности факты являются досье западных разведывательных органов) вполне может быть связь. Как можно объяснить связь между митингом Али Керимли и тиражированием в западных СМИ тему про 3 миллиарда?

Желание председателя ПНФА в таких ситуациях «чихнув, выйти вперед», очень большое. Но его эти попытки не удаются. Полный ненависти и интриг Али Керимли, у которого не получается заручиться поддержкой народа, не может осуществить свою мечту. Ему кажется, что всплывший факт 3-миллиардной коррупции, приписываемой правительству Азербайджана, вызовет в обществе страны серьезное недовольство, на фоне которого он проведет митинг и сможет заложить фундамент революционных процессов в Азербайджане. Поэтому, воодушевившись, он назначил очередной митинг. Традиционно, если митинг не состоится (вероятнее всего, так оно и будет), то он начнет разводить демагогию, мол, «народ равнодушно относится к своей судьбе», и будет перекладывать ответственность на общество.

С 48-ми миллиардов до 3-х миллиардов – крупная «скидка» Хадиджи

Напомним, что в своем «расследовании», проведенном несколько лет тому назад, Хадиджа Исмаил обвиняла правительство Азербайджана в коррупции в 48 миллиардов. Тогда оппозиция захотела воспользоваться этим фактом и провела различные мероприятия – круглые столы, обсуждения в медиа, акции протеста и так далее. Но азербайджанский народ снова огорчил этих авантюристов: не присоединился к их акциям и не воспринял всерьез их заявления. Таким образом, Али Керимли, Хадиджа Исмаил и их окружение в очередной раз разочаровались. Станет ли народ, который не поддержал Али Керимли после темы с «48-ми миллиардами», подниматься на ноги против властей из-за 3-х миллиардов? Факты и реальность исключают это.

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Инвестиции в размере 200 тыс долларов для приведения в действие молодежи

Определенные западные круги в последнее время совершают попытки обострить обстановку в политической среде Азербайджана, стараются направить политические процессы в нашей стране в нежелательное русло, задействовав свою агентурную сеть в политике Азербайджана. Для этого используются различные варианты. В газету «Ени Мусават» поступила сенсационная информация по этому поводу. По полученной из надежных источников информации, западные круги с помощью своей агентурной сети направляют деньги на создание хаоса и политических волнений в Азербайджане. После того, как начиная с 2014 года было предотвращено направление Западом бесконтрольных финансовых средств в Азербайджан с помощью ПНО, определенные круги США и Запада совершают попытки привести свою деятельность в этом направлении в соответствие с новой ситуацией. Эти попытки в определенном смысле удались. Оказывается, врученная Хадидже Исмаил премия включает также и денежные средства. По полученной информации, денежная часть полученных ею на прошлой недели двух наград составляет 200 тысяч долларов. К тому же, эти деньги ей дали с условием, что значительная их часть будет инвестирована в политические процессы. По информации «Ени Мусават», Хадиджа получила от определенных кругов Запада, точнее США, инструктаж работать с молодежью и привлечь ее в качестве новой силы. В основном она получила задание работать с молодежной организацией NİDA.

Как Хадиджа Исмаил внедрила в NİDA свою племянницу

Хахиджа Исмаил уже начала работу в этом направлении. Она избрала в Центральный контрольно-инспекционный комитет (ЦКИК) NİDA дочь своей сестры Эльмиру Рагимову (интересно, что в интернете этой информации нет, будто бы эти выборы прошли тайно – ред.). ЦКИК – это важные структуры политических организаций. До куда сможет дойти Хадиджа, желающая завладеть с помощью племянницы основным контрольным пакетом организации? Это покажет время. Напомним, что Эльмира Рагимова – студентка Славянского университета. Х.Исмаилова пытается целиком монополизировать NİDA. Для этого ей, как мы уже отметили, выделили достаточно финансовых средств.

Еще один «лидер», позарившийся на NİDA

Но есть одно противоречие. Дело в том, что на NİDA позарился и председатель ПНФА Али Керимли. Так как молодежная организации партии Керимли развалилась, он хочет привлечь NİDA. NİDA привлекает Хадиджу и Али Керимли не только тем, что является молодежной организацией. До сих пор появлялось много информации о том, что эта организация является проектом Запада, поддерживается и даже финансируется определенными группами США. Мы не сомневаемся, что большая часть этой информации правдива. Видимо, по этой причине NİDA превратилась в мишень Керимли и Исмаил.

Тайная борьба за NİDA

На самом деле между Хадиджей и Али Керимли идет тайная борьба. Об этом рассказали «Ени Мусавават» лица из близкого окружения Хадиджи Исмаил и Али Керимли. Керимли в настоящее время видит в качестве самого серьезного соперника именно Хадиджу. Он осознает, что интересующиеся Азербайджаном западные круги, старающиеся создать в нашей стране нестабильную политическую ситуацию, работают с Хадиджей, и он не может «переварить» это. Но учитывая эти связи Хадиджи, Али Керимли не может пока что ее трогать.

Как сообщает осведомленный источник, Хахиджа тоже вынуждена учитывать фактор Керимли. Она вынуждена быть «дружными врагами» с Али Керимли, который является в настоящее время самой активной политической фигурой оппозиции. Эти два авантюриста пытаются достичь своих целей, используя друг друга.

Кстати, идеолог «цветных революций» Джин Шарп подарил свою книгу «От диктатуры к демократии» со своим автографом молодежной организации NİDA. Об этом написал журналист Хафиз Бабалы в комментарии на Facebook под статусом о Хадидже Исмаил.

Азартная игра вокруг Азербайджана

Большие силы всегда вели игру вокруг нашей страны. Сейчас мы снова наблюдаем эти грязные игры, целью которых является разжечь политические процессы, создать хаос в нашей стране в канун президентских выборов 2018 года, на фоне чего совершить смену власти. Желающие прийти к власти в Азербайджане путем силы и по сценарию «цветной революции» забывают о примерах Туниса, Египта, Ливии и Сирия. В этих странах власть была сменена насильственными путями, но разве пришедшие к власти смогли улучшить ситуацию в стране и искоренить коррупцию? Смогли ли внедрить демократию? Отнюдь. Неужели Али Керимли, Хадиджа Исмаил и находящиеся под их влиянием лица, готовые стать орудием в руках иностранных сил, желающих вызвать хаос и гражданскую войну в Азербайджане, не осознают этой реальности? Желание прийти к власти не позволяет им взять пример с других.

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Желает ли Запад привести к власти оппозицию, или же он старается урвать с их помощью что-то у президента Ильхама Алиева? В 2013 году этими методами воспользовалась Россия. Кремль создал из находящихся в его распоряжении сил Нацсовет и в определенной степени добился желаемого. Интересно, что тогда Али Керимли и его окружение тоже были главными актерами российского проекта Нацсовета. Теперь они предлагаю себя США, но сгодятся ли они?..