Сегодня в 06:48 в Национальный центр распознавания и наблюдения за судами с дальнего расстояния Государственной морской администрация Азербайджана (ARDDA) поступила информация от американской службы спасения «911» о необходимости оказания помощи иностранным гражданам, находящимся на автомобилях «Nissan Patrol» серебристого и черного цвета в горной местности на территории Шамахинского района.

Координаты местности и упомянутых лиц были незамедлительно переданы в службу «112» МЧС Азербайджана.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы все возможные средства.