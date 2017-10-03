Ереван вновь ждет оружейных подарков от Москвы

Выйти в море под парусами в своей жизни мечтали если не все, то многие. И неважно, было рядом море или нет. Впечатляющий «лес» мачт можно увидеть на причалах вдоль Женевского озера. В столице Германии никого не удивляют соревнования яхтсменов на озере Ванзее, есть даже свой Кубок Берлина.

Вот и в Армении решили «приобщиться к мировому опыту». Несколько лет назад здесь провели соревнования по виндсерфингу на «Ереванском море», представляющем собой всего-навсего пруд в городской черте. На озере Севан, которое исторически называется Гейча, туристам предлагают катание на парусном катамаране. Теперь новый проект: на берегу озера Севан при содействии Росатома проходит инклюзивный лагерь по водным видам спорта «Паруса духа», для людей с ограниченными возможностями. Здесь же базируется и парусник «Киликия», на котором совершал свою «кругосветку» небезызвестный Зорий Балаян. Наконец, несколько лет назад на берегу все того же озера праздновали День ВМФ России и чествовали адмирала Исакова…Пока что авианосец «Тигран Великий» или атомная подводная лодка с тем же названием на озере Севан не появились, но слишком многое указывает: в Армении осталось всего ничего до создания на этом озере собственных ВМС. Тем более что прецеденты в мире есть: свой ВМФ на озере Титикака держит Боливия.

Но эксперты знают: Боливия лишилась выхода к морю в результате войны с Чили, и теперь ее ВМС на озере Титикака — это еще и напоминание, что со своим поражением здесь не смирились, при удобном случае возьмут реванш, и тогда корабли с озера Титикака будут переброшены в «настоящее» море. И точно так же для Армении «парусные игры» на озере Гейча, ставшем с некоторых пор «Севаном» — это так же, как для Боливии, тоска по землям и выходу к морю, которых сегодня у Армении нет. С той лишь разницей, что провинция Антофагаста в состав Боливии действительно входила, а вот «Западной Армении» с выходом к морю, увы и ах, не существовало. Что, впрочем, не мешает армянским идеологам вести себя так, будто бы у них действительно отняли часть страны. И все эти «особенности национального парусного спорта» приобретают особую актуальность теперь, когда Армения получила от РФ очередной «оружейный подарок».

«Китайская грамота» от Вигена Саркисяна

Напомним: как заявил журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян, к концу года завершатся поставки из России в Армению вооружений, закупленных в рамках кредита на 200 миллионов USD, предоставленного Россией 18 февраля 2016 года. Как уже указывалось в прессе, Армения «закупает» у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи. Пикантность же в том, что «платит» Армения за все это оружие из средств российского же целевого кредита, который при своем нынешнем безденежье вряд ли сможет погасить. То есть оружие Армения получает в подарок, на сей раз политкорректно именуемый «кредитом».

Показательно, что на той же пресс-конференции Виген Саркисян нечаянно «обнулил» слухи, будто бы в ближайшее время Армения закупит оружие и у других поставщиков. Упоминались и некоторые страны Евросоюза, и Китай. Причем в отношении Поднебесной слухи эти были наиболее «определенными».

Но теперь господин Саркисян слухи о возможной закупке оружия в Китае категорически опроверг. И даже попенял журналистам за их распространение. Заявив, что Армения, оказывается, вообще не договаривалась с Китаем о поставках оружия, Виген Саркисян назидательным тоном изрек: «Разговоры о покупке оружия оттуда-отсюда – бессмысленны. Это усложняет, с одной стороны, возможность приобретения оружия, с другой – раскрывает противнику твои планы в перспективе, что позволяет ему принимать контрмеры».

Однако в реальности «китайская грамота» от Вигена Саркисяна имеет совсем другую «расшифровку». Дело не только в контрмерах, хотя в Пекине, без сомнения, задумались, не станет ли проданное оружие реальной угрозой для «шелкового пути», в надежном функционировании которого в КНР кровно заинтересованы. Просто Китай действительно активно торгует на мировом рынке оружия, и как уверял Саркисян, ранее в Армении на парадах были показаны образцы, закупленные в КНР. Только вот и Китай, и Израиль, и Франция, и Великобритания, и Германия оружие ПРОДАЮТ ЗА ДЕНЬГИ. Те самые деньги, которых у Армении нет и не предвидится. Другое дело, что эти малоприятные реалии остаются нередко за кадром. В Ереване по понятым причинам не акцентируют внимание, что оружие страна получает по сути дела в подарок. И периодически намекают, что могут приобрести его не только у России, которая — какой кошмар! — продает танки, огнеметы и САУ еще и Азербайджану. И чаще всего армянские журналисты пытаются выяснить у представителей этих самых «третьих стран», готовы ли они продать оружие Армении. А так как «нет» дипломаты говорят только в исключительных случаях, то ответ чаще всего звучит в форме: «Да, при определенных условиях это не исключено». Но Армении с ее хроническим безденежьем нужен «особый партнер» — тот, который будет оружие не продавать, а дарить. А других кандидатов на такую «филантропию», кроме России, на горизонте не просматривается. Только вот…какой окажется реальная цена этой «филантропии»?

Дорог не подарок — дороги последствия

Здесь, конечно, самое время поинтересоваться: против кого Россия так старательно вооружает Армению? Против «Исламского государства»? Зловредных «бандеровцев»? Или против Азербайджана и Турции? В самом деле, если в Москве и не скрывают, что при помощи «предоставленного» Армении оружия вплоть до ОТРК «Искандер», как изящно выразилась госпожа Захарова, «выравнивают баланс» с Азербайджаном, который оружие покупает на «живые деньги», ответ, будем откровенны, очевиден. Что понятным образом влияет и на авторитет России в Азербайджане, и на ее шансы продвинуть собственную «посредническую миссию». А если приближенные к Кремлю аналитики и политологи рассуждают о том, что «военный кулак», который Россия старательно создает в Армении, направлен против зловредного НАТО, это уже повод задуматься и для Турции.

Нет, конечно, между Москвой и Анкарой сегодня -вполне благожелательная атмосфера, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган улыбаются и жмут друг другу руки перед камерами, но эксперты напоминают: во-первых, противоречий между двумя странами хватает. А во-вторых, все это мы уже видели — как раз накануне российского захвата Крыма и сразу после него. Турция тогда не поддержала санкций, наложенных Евросоюзом на РФ, активно развивала с Россией экономические отношения…Но это не помешало Владимиру Путину сначала отправиться в Ереван 24 апреля 2015 года поминать «жертв геноцида», а затем ввести войск в Сирию, развязав попутно «информационную войну» против Турции и регулярно обвиняя Анкару в помощи ИГ. Намеки на возможность бомбовых ударов по Джейханскому терминалу были слишком прозрачными, чтобы их можно было не понять или не заметить. И теперь из «накачки оружием» Армении и в Анкаре, и в Баку наверняка сделают выводы, даже если не выскажут их вслух прямо на пресс-конференции, посвященной очередному саммиту.

Наконец, Карабах — это уже давно не «забытый конфликт», о котором в ведущих мировых столицах вряд ли вспоминают. Сегодня Южный Кавказ — важный транспортный «хаб», здесь проходят нефте- и газопроводы, имеющие ключевое значение для энергобезопасности Европы, вводится в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс…Мириться с «прямой и явной угрозой» всем этим коммуникациям мир вряд ли станет. А после того, как Россия оказалась под действием санкций за захват Крыма и поддержку войны на Донбассе, к ее военной активности в других регионах мира внимание многократно возросло. Так что цена «оружейных подарков» для Армении выходит далеко за рамки обозначенных 200 миллионов «зеленых».

Только вот, как ни парадоксально, куда дороже эти «оружейные подарки» обойдутся самой Армении. Для которой российский оружейный транш подвел черту под очередной серией разговоров о «диверсификации политики» и т.д.

Последний хозяин для форпоста, или «Кредит» пишем, «политическая ориентация» в уме

Здесь опять необходимо отвлечься от темы. Рост антироссийских настроений в Армении в последние недели был одной из самых обсуждаемых тем. И новостей как бы хватало: блок «Елк» в парламенте Армении предлагал поставить на голосование вопрос о выходе из ЕАЭС, в СМИ появлялись опросы, согласно которым, большинство граждан Армении выступает за европейскую, а не евразийскую, интеграцию…Впрочем, те, кто не был обременен пресловутым «тоннельным зрением» и мог «схватить» всю картину в целом, предупреждали: все эти «комплементаристские вихляния» не стоит переоценивать. Армения слишком сильно зависит от России в экономической сфере. Без поставок энергоносителей по «внутренним» ценам и прочих прямых и непрямых финансовых вливаний ей не выжить. Печальный опыт 2013 года, когда Еревану оказалась не по карману вожделенная «евроинтеграция», оставляет здесь мало сомнений. Еще сильнее зависимость военная и военно-политическая. Но не только это.

Здесь опять пояснение. Государства возникают при самых разных обстоятельствах. Есть страны, чья история уходит в глубину веков. Есть государства молодые, возникшие на карте мира при распаде «колониальных империй». Есть, наконец, те, что были когда-то (и не так давно) завоеваны силой, но теперь восстановили свою независимость. Но все имеют одну общую «сверхзадачу»: если угодно, «организовать» жизнь людей на определенной территории, ввести законы, собирать налоги и пошлины, защищать от внешнего врага и следить за правопорядком…

Армения — примечательное исключение. Там, где сегодня находится Республика Армения, никакой армянской государственности исторически не существовало. Переселение армян на земли азербайджанского Эриванского ханства началось уже после завоевания этой территории Россией, которой на границе с Османской Империей и Персией понадобилось создать «христианский форпост». И так как «обычные» захватнические войны уже выходили из моды, то вести войну с Османской Империей предполагалось под лозунгом «освобождения Западной Армении». Под эту «сверхзадачу» здесь была «заточена» история, представляющая собой чудовищное нагромождение мифов, литература, церковные молитвы…Но так как война с Османской Империей своими силами была бы для армянских лидеров самоубийством, то реализовывать планы создания «Западной Армении» на турецких землях предполагалось при помощи внешнего заступника. И эта идея настолько укоренилась в армянской политической среде, что и сегодня, к вящему ужасу ереванских интеллектуалов, здесь готовы распрощаться с идеей о независимой Армении и перейти под покровительство очередной «сильной империи», если эта империя пообещает Армении очередные «территориальные подарки».

Правда, если в первую мировую войну планы «загнать османов в вилайет Конья» активно строили во многих европейских столицах, то сегодня, в XXI веке, после двух мировых войн, силовая перекройка границ в цивилизованном мире уже вышла из моды. Иное дело — Россия, где все еще — вот уж символическая метафора! — мыслят категориями «времен очаковских и покоренья Крыма» и считают вполне допустимым рвать на части территории соседних стран. Что уже предопределяет для Армении «геополитический выбор», как бы цветисто здесь ни рассуждали о своей невероятной «европейскости» и как бы ни пытались на фоне санкций и прочих неприятностей РФ повторить маневр крыс, бегущих с тонущего корабля.

Здесь, конечно, могут строить обиды на Россию, отправлять своих «зинворов» на натовские учения, раздувать без всякой меры пиар вокруг нового соглашения с ЕС, которое переговорщики готовят уже с учетом членства Армении в ЕАЭС, но в действительности вся эта истерика в стиле «вот я обижусь, хлопну дверью и уйду!» — не более чем попытка выторговать у своего покровителя в лице России новые преференции и «подарки». Точнее, тактика, которую нередко используют дети младшего школьного возраста в магазине игрушек — с истерикой, катанием по полу и размазыванием слез. Но теперь, когда Виген Саркисян говорил о новых «оружейных» траншах, это, кроме всего прочего, означало, что спектакль под названием «диверсификация» закончился, в Армении уже что-то выторговали, поднялись с пола, отряхнулись и послушно следуют в российском фарватере. Где действуют свои «правила игры», согласно которым, можно продолжать оккупацию 20% территории Азербайджана и даже получать в подарок оружие, но вот можно ли подписать соглашение с Евросоюзом, составленное с учетом членства Армении в ЕАЭС — это уже вопрос. В Армении, напомним в который уже раз, уже вели одну «серию» переговоров с ЕС и даже заявляли, что намерены подписать соглашение об ассоциации на саммите ЕС в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Но в самый последний момент Сержа Саргсяна вызвали в Москву, после чего последовало заявление: в Армении передумали идти в Европу и вступают в Таможенный союз. Теперь Евросоюз готовит с Арменией новое соглашение, с учетом ее членства в ЕАЭС. В Ереване дают понять, что уж его-то обязательно подпишут. Только вот полной уверенности нет ни у ереванских наблюдателей, ни у еврочиновников. В Армению командировали даже еврокомиссара Йоханнеса Хана, который старательно увещевал всех: Армения может сотрудничать с Евросоюзом, будучи членом ЕАЭС. Но в глубине души и в Ереване, и не только в Ереване, понимают: в решающую минуту подписать новое соглашение может не позволить Москва.

И на этом фоне российским дипломатам все труднее находить удобоваримые объяснения, в какой степени уже не «управляемая» Армения, а ее хозяин в лице России несет ответственность и за продолжающуюся оккупацию азербайджанских земель, и за игру на обострение на линии фронта. Где, кстати говоря, армянские оккупанты открывают огонь из оружия, подаренного Россией своему «дорогому форпосту».

Нурани, специально для Minval.az