«В Республиканском наркологическом центре на учете с диагнозом нарушения психического поведения в результате приема алкоголя находятся 21909 человек».

Как сообщает АПА, об этом сказала заведующая отделением Центра Афет Мамедова.

По ее словам, среди поставленных на учет 651 женщина.

«От алкоголизма страдают в основном лица в возрасте 30-35 лет. В 2016 году в связи с алкогольной зависимостью на учет поставлен 551 человек, в том числе 28 женщин», — отметила она.

Завотделом подчеркнула, что алкоголизм считается наркологическим заболеванием, включенным ВОЗ в группу хронически рецидивирующих болезней.

«В отличие от наркомании последствия алкоголизма проявляются в более старшем возрасте. Риск того, что алкоголизм может стать непосредственной причиной смерти крайне низок», — пояснила Мамедова.