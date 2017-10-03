Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 октября ночью и утром в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются ливни.

К вечеру дождь стихнет. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 11-13, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 11-13, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди. Местами возможны ливни, в высокогорных районах есть вероятность снега. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 14-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-5, днем 5-9 градусов тепла.