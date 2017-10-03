Если руководство Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) откажется от предпринятых ранее шагов [незаконный референдум, прошедший 25 сентября], то отношения между Анкарой и Эрбилем вернутся на прежний уровень, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на круглом столе редакторов в агентстве «Анадолу».

По его словам, руководству КРАИ еще не поздно предпринять соответствующие шаги.

Министр также считает, что КПП на границе с Турцией с иракской стороны должен контролировать Багдад.

Говоря о ситуации в Сирии, Чавушоглу отметил, что Турция не допустит создания кантона террористов PYD в Сирии.