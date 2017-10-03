За последнюю неделю в Иране арестовано свыше 700 курдов, сообщает 3 октября Kurdistan.ru.

Иранские силы безопасности, начиная с 25 сентября — день проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане — арестовали свыше 700 иранских курдов, вышедших на улицы в знак поддержки своим иракским братьям.

По словам правозащитников, аресты проходили в таких провинциях как Илам, Керманшах, Курдистан и Западный Азербайджан, в этих областях проживает курдское население Ирана.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел спорный референдум о независимости, порядка 93% участвовавших в голосовании высказались за выход из состава Ирака и образование независимого государства.