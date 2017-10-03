Суточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 785,7 тыс. баррелей.

По данным Минэнерго Азербайджана, 733 тыс. баррелей из общего объема добычи составляет сырая нефть, 52,7 тыс. баррелей — конденсат. Экспорт составил 627 тыс. баррелей сырой нефти и 52,7 тыс. баррелей конденсата. «Азербайджан и в сентябре полностью выполнил взятые на себя обязательства в рамках соглашения, достигнутого ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей», — отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что в январе в Азербайджане было добыто 793,9 тыс. баррелей, в феврале — 776,4 тыс., в марте 733,3 тыс., в апреле 781,1 тыс., в мае — 785,3 тыс., в июне -793,7 тыс., июле — 796,7 тыс., августе 734,8 тыс. баррелей нефти в сутки.

До подписания соглашения среднесуточная добыча в Азербайджане составляла 829 тыс. баррелей.