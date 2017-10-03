Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым существует с первого дня избрания украинского лидера. Об этом заявил экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV, передает «Украинская правда».

«Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко», — ответил Геращенко на вопрос, конфликтуют ли Порошенко и Аваков.

Он отметил, что причиной конфликта является разный подход к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований на Украине.

«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а «Народный фронт», я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент», — заявил Геращенко.