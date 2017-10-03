Проект заявления парламента о выходе Армении из Евразийского союза рассмотрят вне очереди. Об этом заявил на заседании парламента Армении 3 октября его спикер Ара Баблоян. Проект подготовила фракция прозападного оппозиционного блока «Выход».

Хотя Комиссия парламента по внешним отношениям вынесла отрицательное заключение, его рассмотрят во внеочередном порядке сегодня же, добавил Баблоян. Это позволяет Регламент парламента, согласно которому оппозиционная фракция может внести вопрос в повестку во внеочередном порядке, сообщает Новости Армении.