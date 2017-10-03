Коренная реконструкция системы газоснабжения по Азербайджану в целом потребует вложения инвестиций в размере 5,187 млрд манатов, отмечается в материалах мониторинга за исполнением мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, воды и газа) в Азербайджане», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В рамках реализации мер, указанных в «Дорожной карте», производственное объединение «Азеригаз» подготовило документ «Общая оценка существующей сети. План развития». В документе отражен анализ состояния существующей сети, газовые потери и рассчитан объем инвестиций, необходимый на коренную реконструкцию газовой сети Баку, Абшеронского района и 22 районов республики для сведения к минимуму уровня потерь газа.

«По первоначальным расчетам суммарные инвестиции на эти цели оцениваются в 5 млрд 187 млн манат. Из указанного объема 4,87 млрд манат необходимы на работы по реконструкции системы газоснабжения Баку и Абшерона, 317 млн манат — на газоснабжение населенных пунктов, газификация которых признана экономически эффективной», -отмечается в материалах.

Размер инвестиций будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации, «но их объем находится за пределами финансовых возможностей ПО «Азеригаз». В этой связи существует необходимость в определении источников финансирования и в соответствующей государственной поддержке.

Документ, подготовленный «Азеригаз», в мае текущего года был представлен в министерства энергетики и экономики республики.