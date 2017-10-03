В конце сентября американский Сенат утвердил нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Сменщиком достаточно известной в Украине Виктории Нуланд на этом посту стал Уэс Митчелл.

Как известно, Нуланд во время этой работы запомнилась активной критикой России в ключевых международных вопросах. Она поддерживала Украину во время конфликта с Россией в Крыму и на Донбассе, активно лоббируя продление антироссийских санкций.

Ее сменщик Митчелл является приверженцем еще более жесткой политики в отношении России.

Как сообщают источники сайта украинского телеканала 112.ua, близкие к переговорному процессу со США, Митчелл известен как активный сторонник идеи поставок летального вооружения Украине, а также усиления антироссийских санкций.

Ожидается, что на новом для себя посту он будет настаивать на поддержке националистических и паравоенных формирований в Прибалтике, Польше и Финляндии с целью «борьбы с русской угрозой», а также оказании военной помощи Украине.

Кроме того, у Митчелла будет важная миссия по снижению уровня поддержки пророссийских сил в зоне непосредственного влияния РФ, как то пророссийского президента Молдавии Игоря Додона, также президента Болгарии Румена Радева. Кроме того, особое внимание он обратит на взаимодействие с властями Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан ведет откровенно пророссийскую политику, что идет в ущерб как Украине, так и всему Евросоюзу.

Европой его задачи не ограничиваются. Так, у Митчелла будет особая миссия на Южном Кавказе, где новый помощник Тиллерсона попробует помочь вернуть в сферу американского влияния Азербайджан, используя предложения в сфере проектов трубопроводов и проблемы вокруг Нагорного Карабаха.

«После окончания холодной войны на Западе надеялись, что Россия станет чем-то наподобие гигантской Польши — либеральным государством с демилитаризованной внешней политикой. Однако вместо этого она превратилась в современный аналог Карфагена — мрачное агрессивное государство, которое стремится отомстить тем, кто, как оно считает, лишил его могущества», — цитирует Митчелла Strategic Culture в статье от 26 июля.

30-летний Митчелл известен как директор Центра анализа европейской политики (CEPA) со штаб-квартирами в Вашингтоне и Варшаве.

Согласно прогнозам, учитывая связь CEPA с ведущими оборонными компаниями США и нефтегазовыми корпорациями, Митчелл будет проводить политику продвижения поставок оружия в Украину, запуска проектов, предусматривающих максимальную загрузку американского и британского военно-промышленных комплексов, продажи в Восточную Европу американского СПГ и т.д.

Новый помощник госсекретаря также известен как соавтор двух книг по геополитике «Беспокойная граница: Уязвимые союзники» и «Растущие соперники и кризис американской власти». В книгах, в частности, сказано, что, надеясь, что падение США реальное, такие страны, как Россия, Иран и Китай, испытывают решимость Вашингтона, нацеливаясь на уязвимых союзников Штатов. В книге «Беспокойная граница» говорится том, что США нужна новая стратегия, использующая сильные пограничные альянсы.

Во время президентской кампании 2012 года Митчелл являлся советником кандидата в президента Митта Ромни, также известного своей «ястребиной» позицией по отношению к России.

В мотивационном письме в Сенат летом 2017 года Митчелл также высказывался касательно ситуации в Украине и других странах, которые затронула российская агрессия:

«Я настоятельно призываю Москву прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине, в Грузии, Молдове и на Балканах и прекратить поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране. Я также поддержу усилия по снижению уязвимости наших союзников и партнеров к коррупции, дезинформации и другим формам злокачественного влияния, которое Россия оказывает для ослабления их институтов и гражданских обществ».

Таким образом, новый помощник госсекретаря стал очередным «антироссийским» ястребом, занявшим пост на российском направлении внешней политики США.