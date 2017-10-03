Вопрос «ползучей арменизации»

Армяно-грузинские отношения стремительно ухудшаются и очередной виток проблем вновь начался с региона Грузии, где компактно проживает армянское население. Речь идет о селе Кумурдо, которое армяне называют Гумбурдо в Ахалцихе (Самцхе-Джавахети).

Началось все с того, что местные жители попытались установить во дворе старинной церкви хачкар (армянский крест), но полиция не позволила им этого сделать. И это понятно, ведь такое явление как «ползучая арменизация» известна уже всему миру. Сегодня хачкар, завтра вино, затем церкви, а потом Грузия – это же не Грузия, а Армения.

Так вот, храм в Кумурдо Грузия представила для включения в список материального наследия ЮНЕСКО. Такое Армянская сторона пропустить не могла, после чего и возникла инициатива установки качкара во дворе церкви. При этом армянские СМИ признают, что на храме есть грузинские лапидарные (краткие – Minval.az) надписи, в том числе и строительные. Но отмечают: «Конфессиональная его принадлежность (халкедонитская) неоспорима, но вот грузинская…Дело в том, средние века много армян из примыкающих к халкедонитской Грузии и Византии областей переходили в халкедонитство. Был и обратный процесс – возвращения в лоно Армянской Апостольской Церкви. В Гумбурде, очевидно, так и было, иначе местные армяне не стали бы хоронить своих покойников на погосте при храме».

Так что откуда «ноги растут» и с чего начался инцидент — сразу понятно: очередная попытка присвоить чужое наследие.

… К месту происшествия прибыл спецназ, как сообщают армянские СМИ. Пострадали несколько полицейских и жителей, были и задержанные. Известный армянский деятель в Грузии Ваагн Чахалян по этому поводу даже сделал специальное обращение, фактически пригрозив официальному Тбилиси: «Необходимо избегать дальнейшей эскалации… и народу, и полиции нужно проявить бдительность и дальновидность… и понять, наконец, что когда проблемы не решаются и бесконечно затягиваются, это позволяет играть на чувствах».

Как напоминает Minval.az, согласно открытым источникам в интернете, в 2008 году Ваагн Чахалян был арестован грузинской полицией, а в апреле 2009 года был осужден грузинскими властями на 10 лет лишения свободы по совокупности обвинений «в хранении оружия» и «организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок». Кроме того, его отец и несовершеннолетний брат были приговорены к уплате высокого штрафа «за приобретение и владение оружием».

Церковь – действительно один из «предметов» спора между Арменией и Грузией, однако армянская сторона пытается все подвести под нерешенные социальные проблемы. То, что они есть – правда. Но правда и в том, что по своей устоявшейся традиции, армянская церковь (читай Армения) пытается присвоить наследие других народов. Так было с албанскими церквями в Азербайджане, а сейчас так происходит с грузинскими церквями в Грузии.

Отдельного разговора заслуживает история с назначением посла Армении в Грузии. На эту должность выдвинута весьма неоднозначная фигура Сергея Минасяна, однако Тбилиси уже несколько месяцев не дает ему агреман. Проще говоря – разрешение. В Грузии, судя по всему, поражены тем, как человека, который раздувал сепаратистские настроения в Самцхе-Джавахети официальный Ереван решил сделать послом. И недавние события в Кумурдо, возможно только укрепили Тбилиси в мысли, что Минасяна нельзя пускать в страну, даже в качестве посла.

Кстати, по обыкновению, Ваанг Чахалян в конфликте между грузинскими силовиками и армянскими активистами успел обвинить Азербайджан и Турцию. Мол, власти Грузии «уступая турецко-азербайджанскому экономическому и политическому давлению, продолжают демонстрировать неадекватное, дискриминационное отношение к национально-культурным и религиозным правам местного армянского населения».

А далее обычные угрозы: «Призываем власти Грузии немедленно обеспечить логическое и конструктивное решение данной проблемы и не провоцировать недовольство «армянства Джавахка» (кавычки наши – Minval.az).

Дальше – больше: «Дестабилизирующим ситуацию элементам советуем не становиться инструментом в деле реализации турецко-азербайджанских программ и не руководствоваться собственными мелкими интересами. В противном случае будут предприняты соответствующие шаги по раскрытию этих махинаций и установлению спокойствия».

Думаю, угроза в этих словах явственно слышна. Возможно, услышали ее и в Тбилиси.

Но тем не менее, Ваангу Чахаляну вторит обозреватель ереванской газеты «Лрагир» Акоп Бадалян: «Очевидно, что ухудшение армяно-грузинских отношений является стратегическим интересом Азербайджана, потому что в этом случае проблемы получит не только Армения, но и Грузия окажется в зависимости от Азербайджана».

Между тем в беседе с minval.az грузинский аналитик, редактор издания Georgian journal of systemic politics Арчил Сихарулидзе отметил, что задержка с выдачей агремана послу Армении в Грузии Сергею Минасяна вряд ли связана с событиями в Самцхе-Джавахети: «То, что там случилось – произошло внезапно и неожиданно. Поэтому глава МВД Грузии сразу туда отправился».

Коснувшись того, что кандидат на должность посла Армении в Грузии Сергей Минасян – уроженец Самцхе-Джавахети и «борец» за права армян в Грузии эксперт отметил, что во время президентства Михаила Саакашвили на такие моменты обращали более пристальное внимание. «Нынешняя власть освободила некоторых лиц, которых обвиняли в сепаратизме (возможно речь идет как раз о Ваанге Чахаляне – Minval.az)».

По мнению эксперта, нынешнее правительство Грузии не особо было занято «армянским вопросом».

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Очевидно, что Тбилиси пытается всячески смягчить ситуацию. Но насколько долго у Грузии хватит терпения?

В.Алиева