На станции метро «Низами», являющейся воплощением архитектурного искусства Азербайджана, завершился долгий капитальный ремонт и восстановительные работы, сообщила пресс-служба ЗАО «Бакинский Метрополитен».

Эти мероприятия, длившиеся один год, прошли в несколько этапов без полного ограничения передвижения пассажиров.

За счет внутренних средств ЗАО «Бакинский Метрополитен» в рамках проведенных ремонтных работ была обновлена мраморная обивка стен, снесены перегородки, построенные на платформе впоследствии, стены платформы и коллекторы были укреплены, служебные комнаты были отремонтированы в соответствии с современными требованиями. А самое главное — в дизайне станции метро, названной в честь великого азербайджанского мыслителя, поэта и философа Низами Гянджеви были восстановлены образцы национальной архитектуры.

Станция, сданная в эксплуатацию 31 декабря 1976 года, с геологической точки зрения расположена на сложной территории. Заменены мраморные покрытия станции. Срок использования используемых в настоящее время мраморных покрытий — 15-20 лет.

Срок эксплуатации эскалаторов на станции «Низами» завершится в 2025 году. Поэтому замена эскалаторов на станции и капитальный ремонт вестибюля будут реализованы в будущем.