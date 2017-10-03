Азербайджан входит в топ-5 стран в номинации «Оздоровительный отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2017, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Израиль, Германия, Словения, Швейцария и Азербайджан входят в топ-5 стран в номинации «Оздоровительный отдых», — сообщает «ТурСтат» на основе анализа предварительных итогов интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017.

В номинации «Лучший курортный отель» в первую пятерку входит отель Chenot Palace в Габале.

По оценкам ТурСтат, для пляжного отдыха лидирует Греция, семейного — Кипр, экскурсионного — Италия, горнолыжного — Австрия, приключенческого — Аргентина, экзотического — Япония, гастрономического и агротуризма — Грузия, «открытием года» считается Китай.