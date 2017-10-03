Правоохранительные органы обнаружили в общей сложности 42 единицы огнестрельного оружия, принадлежавшего виновнику бойни в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

Как передает ТАСС, об этом сообщил в понедельник помощник шерифа округа Кларк Тодд Фасуло на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN.

«Мы обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия в [номере гостиницы] Mandalay Bay и еще 19 единиц — в доме в Меските», — сказал он. Фасуло не уточнил, о каких конкретно видах оружия идет речь.

Как отметил помощник шерифа, власти по-прежнему считают, что злоумышленник действовал в одиночку. Фасуло призвал не верить информации, появляющейся в социальных сетях, авторы которой утверждают об обратном.

Ранее сообщалось, что стрелок пронес в номер отеля Mandalay Bay не более 16 единиц огнестрельного оружия. Впоследствии власти заявили, что по итогам обыска обнаружили в его доме в городе Мескит (штат Невада) еще 18 единиц оружия, боеприпасы, взрывчатку и различные электронные устройства.