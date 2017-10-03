На территории Насиминского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, 36-летний Ялчын Фазаил оглу Агамалы напротив здания Медицинского университета на автомобиле марки Jeep сбил пытавшегося перейти дорогу Гариба Шакир оглу Нуруллаева 1999 г.р.

В результате пешеход получил тяжелые травмы. Он при помощи водителя был доставлен в больницу.

По факту сотрудниками Насиминского районного управления полиции были взяты показания водителя, совершившего инцидент.

Я. Агамали является старшим сыном депутата Фазаила Агамалы.