Международные посредники в карабахском урегулировании — Минская группа ОБСЕ в составе сопредседателей от России, США и Франции, а также главы МИД Армении и Азербайджана готовят встречу уходящего президента Сержа Саргсяна с практически пожизненным президентом Ильхамом Алиевым. Об этом пишет российское издание «Росбалт». В статье автора издания Ирины Джорбенадзе под заголовком «Кто сказал, что шансов нет?» далее говорится:

Главы внутриполитических ведомств двух стран уже провели переговоры при участии международных посредников: сопредседатели Минской группы в октябре ознакомятся с обстановкой непосредственно на местах. Ожидается, что вслед за этим состоится встреча президентов Армении и Азербайджана. Ее «благословил», через своего официального представителя, и генсек ООН Антониу Гутерреш — выразил надежду, что стороны найдут «компромиссное решение».

Не исключено, однако, что встреча будет носить формальный характер, — чтобы продемонстрировать международному сообществу и посредникам готовность сторон к урегулированию армяно-азербайджанского и карабахского конфликтов, но в «последний момент» оправдаться тем, что «что-то пошло не так», закончить переговоры пшиком и обвинить в этом друг друга.

Впрочем, текущий момент внушает некоторые надежды на то, что от политики говорильни под залповый огонь Серж Саргсян и Ильхам Алиев все же перейдут к реальным усилиям с целью избежать войны.

Вероятно, не случайно армянский министр иностранных дел Эдвард Налбандян открыто заявил, что Ереван обсуждает с Баку возвращение последнему территорий, которые «в плане безопасности не будут угрожать Карабаху».

А официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров поддержал несколько «интересных предложений» сопредседателей Минской группы для продолжения «предметных переговоров» по урегулированию конфликта. Содержания «интересных предложений» он не раскрыл.

Собственно, международные посредники (в особенности — Россия), пытаются, вероятно, протащить сейчас так называемый «план Лаврова», который залежался на полке. Речь идет о выводе армянских войск из оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха с откладыванием на потом вопроса о его политическом статусе. Баку при этом опасается, что нет ничего более постоянного, чем временное положение, и Карабах уплывет от него навсегда.

Словом, если армянские войска начнут уходить с оккупированных азербайджанских земель, это будет означать реальное начало урегулирования конфликта.

Но какой бы взвешенный документ ни положили перед Алиевым и Саргсяном (а они наверняка знают его назубок), «черт прячется в деталях». Поэтому обоим президентам надо будет набраться мужества и свернуть ему рога, не откладывая это дело в долгий ящик. Такое развитие событий было бы идеальным на данном этапе.

Если же Серж Саргсян и Ильхам Алиев к таким действиям все еще не готовы, им просто не следует встречаться — даже «для блезира». Поскольку это еще больше подорвет доверие сторон друг к другу и, что главное, негативно отразится на политическом климате всего Южного Кавказа, соседствующего с Ближним Востоком и имеющего равно- и разнонаправленные интересы в контексте карабахского урегулирования, как минимум, с Ираном и Турцией.

В общем, Сержу Саргсяну и Ильхаму Алиеву стоит поспешить с началом процесса мирного урегулирования, поскольку ситуация в регионе и в мире меняется стремительно, и это крайне негативно отражается на таких не глобальных игроках, как Армения и Азербайджан. Даже если абстрагироваться от угроз, исходящих с Ближнего Востока с их выходами локально на Южный Кавказ, вокруг отношений Армении и Азербайджана с тяжеловесами мировой политики ходят самые разные слухи. И если они соответствуют действительности, то прямо или косвенно отразятся на карабахском урегулировании.

Отметим также, что процессу логичного урегулирования может помешать (не исключено, что искусственно) трансформация Армении в начале весны будущего года в парламентскую республику. Саргсян, по Конституции, уже не сможет баллотироваться в президенты, да ему это и не нужно, поскольку первым лицом страны будет премьер. Говорят, что Серж Азатович очень рассчитывает им стать, и если ему улыбнется удача, то продолжение переговоров по урегулированию останется в его компетенции.

Но действующий президент многим в Армении стоит поперек горла, и ему предпочитают нынешнего главу правительства Карена Карапетяна: бывший «газпромовец» хоть и считается «ставленником Москвы», но для значительной части армянского электората он более приемлем, чем Саргсян.

Вопрос личности премьера упомянут здесь не случайно: если у Саргсяна нет гарантий стать первым лицом республики, он, скорее всего, будет сговорчивым, и внесет серьезный вклад в урегулирование в соответствии с «планом Лаврова» — так сказать, оставит «добрый след» в истории (правда, для этого нужны и встречные шаги Ильхама Алиева). Ну, а если Серж Азатович не останется в пролете, то он вполне может затянуть переговоры по «уважительной причине» формирования нового кабинета и утверждения новой формы конституционного правления.

В таком случае посредникам и, в первую очередь, России, придется приложить максимум усилий, чтобы в переговорную паузу в конфликтной зоне не началась активная пальба, и геополитическая ситуация в регионе осталась неизменной. Но, напомним, Южный Кавказ граничит с Ближним Востоком, обстановка на котором вряд ли поддается точному прогнозу и оказывает серьезное влияние влияет на соседей — особенно уязвимых в силу имеющихся национальных и территориальных споров. Так что сейчас Армении и Азербайджану следует «ловить момент» и решить проблему в относительно благоприятной для них военно-политической и идеологической ситуации.