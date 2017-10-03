66-летний солист группы Heartbreakers Том Петти скончался в своем доме в Малибу от инфаркта. Как сообщает РБК со ссылкой на CBS News, его обнаружили без сознания и отвезли в госпиталь университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике.

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой Heartbreakers. Он выпустил несколько ставших всемирно известными хитов, в том числе «Free Fallin’», «Listen to Her Heart».

В 2002 году группа Петти вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.