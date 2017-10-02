Расстрелявший более 50 человек на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе Стивен Пэддок является сыном серийного грабителя банков, сообщает российский интернет-портал «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что Бенджамин Хоскинс Пэддок в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Столь серьезный статус Пэддок-старший приобрел после того, как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летние заключение за серию ограблений банков.

В ФБР описывали Бенджамина Пэддока как «диагностированного психопата» с возможными суицидальными наклонностями.