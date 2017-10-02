Оппозиционер Алексей Навальный будет находиться под стражей в течение 20 суток. Такое решение принял Симоновский суд Москвы. Это наказание за повторные призывы со стороны Навального к участию в митингах.

— Признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и назначить ему наказание в виде административного ареста на 20 суток , — зачитала судья вердикт (цитата по «Лайфу»).