Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд своим статусом в соцсети продемонстрировал свою недемократичность, сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что Ягланд выходит за рамки своих полномочий.

«Права Азербайджана в этой организации нарушены, и, самое главное, против Азербайджана ведется беспрецедентная кампания. Несмотря на то, что Армения оккупировала часть азербайджанских земель, Ягланд до сих пор не выражал своего отношения к этому вопросу. В то время, как более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, генсека СЕ не интересует защита их прав. Последний статус Ягланда в социальной сети демонстрирует его недемократичность, его агрессивную позицию в отношении конкретной страны», — сказал Мирзазаде.

По его словам, для Азербайджана защита демократии и прав человека является основным базовым принципом.

«И мы выбрали эти принципы не по чьей-то рекомендации, а потому что они отвечают нашим интересам. Сожалею, что вместо того, чтобы помочь Азербайджану в демократическом развитии, организуются подобные нападки на страну», — сказал депутат.

Отметим, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд на своей странице в Facebook выдвинул необоснованные обвинения в отношении Азербайджана.

Ранее генсек СЕ призвал применить против Азербайджана правовую процедуру за неосвобождение лидера движения REAL Ильгара Мамедова, осужденного решением азербайджанского суда, которого однако ЕСПЧ преподносит его как «политического заключенного» и требует освободить.

На заседании послов стран-членов СЕ, прошедшем 13 сентября, по личной инициативе Ягланда обсуждался вопрос о применении в отношении Азербайджана процедуры, предусмотренной четвертым параграфом статьи 46 Европейской конвенции, что в конечном итоге может стать причиной выхода Азербайджана из Совета Европы.