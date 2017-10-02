Футбольный клуб «Барселона» присоединится к забастовке в Каталонии, запланированной на 3 октября. Об этом, как пишет российский интернет-портал «Лента.ру», сообщается в Twitter-аккаунте сине-гранатовых.

«Футбольный клуб «Барселона» присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться», — гласит заявление клуба.

На митинге, прошедшем в Барселоне, лидеры общественных организаций региона призвали устроить всеобщую забастовку 3 октября.