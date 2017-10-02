Интервью Minval.az с доктором юридических наук, профессором Ильхамом Рагимовым.

– Наверное, Вам известно, что подготовлен проект изменений в Уголовный Кодекс Азербайджана, который в ближайшее время будет предметом обсуждения в Милли Меджлисе. Хотелось бы узнать Ваше мнение относительно этих изменений: есть ли необходимость в этом, какую цель они преследуют?

– Чтобы ответить в полном объеме на все ваши вопросы, надо очень внимательно ознакомиться с этим проектом. К сожалению, у меня такой возможности не было, так как он не был опубликован где-либо. Поэтому не только у меня, но и у многих ученых – юристов в области уголовного права нет возможности высказать свое отношение к этому вопросу. Кстати, даже в советское время, которое сейчас многие ругают вдоль и поперек, любые изменения в любом законодательстве всегда становились предметом обсуждения ученых – специалистов в этой области. Поэтому единственная возможность что-либо узнать об этом проекте и высказать свое мнение у наших ученых – это воспользоваться вашими услугами, за что я лично вам благодарен. Ну а теперь по существу. Насколько мне стало известно из газетных материалов, в проекте предусмотрено около 300 изменений. Давайте проанализируем вкратце действующий с 2000 г. новый УК, заменивший советский 1960 г. За 16 лет, то есть с 2000 по 2016 гг., в УК было внесено огромное количество различных изменений, дополнений, исключений из Закона. Например, только в Особенной части – более 50-ти изменений: дополнено 50 статей, исключены 3 статьи, в новой редакции — 15 статей. Я называю эти цифры на память, поэтому возможны незначительные отклонения. При этом шла тенденция к ужесточению уголовной политики посредством усиления наказаний. В более чем 30 статьях наказание за отдельное преступление было усилено. При этом, хотелось бы обратить внимание на не совсем понятную, бесцельную и бессмысленную логику законодателей при принятии решения об усилении наказания за множество преступлений, ужесточая санкцию всего на год лишения свободы. В этом вы можете убедиться, если взглянете на ст. 306.1; 306.2; 308.2; 311; 311.3.4 и т.д. Следует также заметить, что действующая система наказаний не предусматривает такие виды, как ограничение свободы и конфискацию имущества, хотя они входили в перечень видов наказаний при вступлении кодекса в действие. В результате, сегодня мы имеем искусственно конструируемый какой-то Уголовный кодекс, напрочь лишенный научного, криминологического, политического и любого другого обоснования. Сегодняшний УК сплошь и рядом противоречит сам себе, нарушает все правила кодификации, делает невозможной грамотную квалификацию преступлений, использует неизвестные доселе понятия и обороты, игнорирует элементарную последовательность и логику в изложении и т.д.

– Разве закон, в частности уголовный, не должен подвергаться изменениям? Ведь жизнь не стоит на одном месте, она требует новых подходов в борьбе с преступностью, чему и служит уголовное наказание.

— Верно, уголовной кодекс и есть законодательная основа борьбы с преступностью. Это аксиома, не требующая доказательств. Однако системность закона – это тоже одно из основополагающих качеств закона, и это тоже аксиома. Само по себе количество изменений и их частота еще ни о чем не говорят. Однако ситуация меняется тогда, когда одним законом сразу вносятся изменения в 300 статей, и сам этот закон резко десистематизирует весь Уголовный Кодекс. В этом случае процесс десистематизации становится необратимым, а весь кодекс оказывается дисбалансированным и находится на грани недееспособности. А это может напрямую оказать отрицательное влияние на борьбу с преступными проявлениями. Меня больше всего беспокоит то, что одним законом, проектом вносятся изменения в огромное количество статей.

– Может быть, тогда написать и принять новый Уголовный Кодекс, чем вносить в него столько изменений?

– Необходимость в новом уголовном кодексе возникает тогда, когда в социальной среде появляются новые реалии и серьезные угрозы, с которыми действующий кодекс не в состоянии справиться. Одновременно с этим и государство, и власть признают свое бессилие в борьбе с преступностью. Ни того, ни другого у нас, к счастью, сегодня нет. Поэтому разработка нового Уголовного Кодекса, на мой взгляд, на какое-то время может окончательно парализовать всю борьбу с преступностью. В сегодняшней ситуации правильнее срочно готовить новую редакцию Уголовного Кодекса, что не аналогично принятию нового УК. Одним словом, надо просто вернуть в УК системность и последовательность. Если бы я был знаком с новым проектом, о котором мы говорим, то можно было бы сказать о том, способны ли новые изменения выполнить эту задачу.

– Давайте теперь поговорим о некоторых конкретных изменениях, предусмотренных в проекте и предлагаемых отдельными юристами. В частности, предлагается установить наказание в виде лишения гражданства за высказывания в поддержку терроризма, а также за выступления против нашей национальной безопасности.

— Я не совсем точно уловил формулировку, но суть вопроса мне ясна. Полагаю, что такое предложение, как с политической, так и с юридической, теоретической и практической точек зрения выглядит абсурдным и не серьезным.

– В проекте предусмотрено также отказаться от уголовного наказания за имущественные преступления. Правильно ли это?

– Надо посмотреть, в какой это форме выглядит. Только после этого я мог бы что-то сказать. В общем виде могу лишь отметить, что вывод чиновников-расхитителей из-под уголовной ответственности через введение специальных норм, в которых наказание отсутствует или же чрезмерно низкое, преждевременно и нецелесообразно.

– Утверждается, что, в целом, проект изменений в УК преследует цель декриминализации многих составов и санкций: 152 статей УК.

– При постоянных непрофессиональных рассуждениях о необходимости либерализации УК забывают о том, что в современных условиях одними только проповедями и нравоучениями преступность не остановить. Наше общество, наш уровень нравственного развития, а также состояние преступности не позволяют нам пока слишком либерализовывать наше отношение к преступникам. Нельзя забывать, что наказание по своим объективным возможностям в современных условиях является все еще важнейшим средством, противостоящим преступным проявлениям. Поэтому надо быть предельно осторожным в вопросе декриминализации отдельных составов преступлений и либерализации наказаний за преступные деяния, в особенности, если они носят тяжкий и особо тяжкий характер.