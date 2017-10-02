Студенческий митинг против жестких действий полиции в день голосования на референдуме о независимости Каталонии 1 октября проходит в настоящее время на одной из центральных площадей Барселоны — площади Каталонии.

Как передает РИА Новости, к площади студенты подошли колонной в полном молчании. Во главе колонны молодые люди несли растяжку с призывом защитить референдум, у многих были заклеены рты в знак того, что правительство Испании не дает им высказаться.

Они зашли на площадь под песню «Столб» известного каталонского певца Луиса Льяка, которая в эти дни стала вторым гимном референдума в Каталонии.

На площади прошли выступления лидеров студенческого движения. После организаторы включили музыку и студенты начали танцевать и петь. Толпа скандирует «независимость!».

У многих студентов в руках Эстелады – неофициальные флаги независимой Каталонии.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным.