Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с официальным визитом в Баку, сообщили изданию «Спутник» в пресс-службе украинского посольства в АР.

В ходе своего визита 2-3 октября Климкин проведет переговоры с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, а также встретится с высшим руководством государства и представителями украинской общины.

Целью визита является подготовка мероприятий на уровне глав государств и обсуждение перспективных направлений азербайджано-украинского сотрудничества.