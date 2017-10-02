Официальный Баку соболезнует США в связи с кровавой трагедией, разыгравшейся в Лас-Вегасе.

«Выражаем глубокие соболезнования правительству США, всему американскому народу и родным и близким погибших в результате произошедшей в Лас-Вегасе кровавой, ужасной трагедии», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, которое цитирует «Интерфакс».

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной драме.

«Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в этой кровавой трагедии азербайджанские граждане», — сказано в сообщении.

Не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Около 406 человек были госпитализированы в результате стрельбы.

Согласно данным полиции, подозреваемый — 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.