Госкомитет по вопросам семьи, женщин и детей (ГКСЖД) прокомментировал информацию об участии малолетних детей в прошедших вчера в стране церемониях по случаю Дня Ашура.

Как сообщил АПА заведующий Отделом информационных и аналитических исследований ГКСЖД Эльгюн Сафаров, в рамках принципов защиты прав человека – на основании Конституции страны и международных конвенций, членам семей граждан Азербайджана разрешается принимать участие в религиозных церемониях.

По его словам, если права детей не нарушаются, нет фактов уклонения от учебы и вреда здоровью, то детям разрешается участвовать на религиозных мероприятиях: «Но наносить вред здоровью, проливать кровь неприемлемо. Это прямое нарушение Конвенции по правам детей».

Завотделом отметил, что в последние годы в Азербайджане не были подняты вопросы в связи с участием на религиозных мероприятиях малолетних детей: «Пострадавших от этого детей зарегистрировано не было. Если во время участия в религиозном мероприятии против ребенка будет применено насилие, то возможно ограничение родительского права с целью предотвращения нарушения прав детей».