Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник ознакомились с работами, проведенными в селе Демирчи Шамахинского района. Об этом сообщает «Тренд».
Демирчи – одно из древних сел Шамахы, его история уходит в XV век. В первую очередь в селе была восстановлена мечеть.
Мечеть Демирчи — один из древних религиозных центров нашей страны — была построена в 755 году и восстановлена по указанию президента Ильхама Алиева.
В мечети Демирчи главе государства был подарен Коран.
Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был преподнесен свежеиспеченный хлеб тендир.
В селе открыта выставка, состоящая из экспонатов Шамахинского историко-краеведческого музея.
В селе Демирчи глава государства и первая леди были приглашены на чаепитие.
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с кузнечной лавкой и мастерской.
Президенту Ильхаму Алиеву был представлен проект Археолого-этнографического музея, который планируется построить в Демирчи.