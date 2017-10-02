Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник ознакомились с работами, проведенными в селе Демирчи Шамахинского района. Об этом сообщает «Тренд».

Демирчи – одно из древних сел Шамахы, его история уходит в XV век. В первую очередь в селе была восстановлена мечеть.

Мечеть Демирчи — один из древних религиозных центров нашей страны — была построена в 755 году и восстановлена по указанию президента Ильхама Алиева.

В мечети Демирчи главе государства был подарен Коран.

Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был преподнесен свежеиспеченный хлеб тендир.

В селе открыта выставка, состоящая из экспонатов Шамахинского историко-краеведческого музея.

В селе Демирчи глава государства и первая леди были приглашены на чаепитие.

Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с кузнечной лавкой и мастерской.

Президенту Ильхаму Алиеву был представлен проект Археолого-этнографического музея, который планируется построить в Демирчи.