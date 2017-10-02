Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек и более 400 были ранены. Об этом сообщает Reuters.
Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек и более 400 были ранены. Об этом сообщает Reuters.
Дата: 2017/10/02 19:16
Раздел: Мир
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