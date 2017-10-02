Жители хостела в украинском Запорожье, в котором 2 октября произошел чудовищный пожар, не могли покинуть здание, поскольку на окнах были установлены решетки. В результате ЧП погибли пять человек и еще четверо, в том числе 8-летний ребенок, были госпитализированы.

О вопиющих нарушениях пожарной безопасности в здании, «Обозревателю» рассказала начальник пресс-службы ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

По ее словам, когда спасатели прибыли на место пожара, выяснилось, что попасть на второй этаж хостела через окна было невозможно.

«Люди, находившиеся в помещении, оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров были установлены решетки, а выход через коридор был окутан дымом. Пожарные, спилив решетки, через окна второго этажа и по выдвижной лестнице спасли четырех человек», — рассказала она.

Во время пожара дорога была каждая секунда, но драгоценное время спасателям пришлось потратить на то, чтобы демонтировать металлические решетки, а уж затем эвакуировать людей. Кстати, обитатели хостела, по словам спасателей, погибли не от огня, а от того, что надышались угарным газом.

В процессе ликвидации пожара выяснилось, что ближайший пожарный гидрант, который находился на расстоянии 20 м от места ЧП, был демонтирован. В итоге воду пришлось брать от гидранта на расстоянии 500 метров. Кроме того, помещение здания находились под напряжением 380 V (в жилых помещениях напряжение должно быть 220 V), а электрощитовая для отключения находилась в зоне горения!

Таким образом, сообщают спасатели, хостел работал с вопиющими нарушениями пожарной безопасности. Также есть информация, что заведение вообще работало нелегально.

В ГСЧС «Обозревателю» сообщили, что хостел находится на территории хлебзавода. В конце 2016 года один предприниматель взял в аренду двухэтажное здание и устроил на втором этаже ночлежку. Первый этаж здания бизнесмен обустроил под склады и магазин. Проверка же здания на предмет пожарной безопасности в 2016-2017 годах не проводилась.

«Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в Главное управление не поступала», — рассказали нашим журналистам в ГСЧС.

Кстати, самовольно проверить нормы безопасности в хостеле инспекторы пожарной охраны не имели право в связи с мораторием на проверку бизнеса.

«Обозреватель» не раз сообщал о трагических последствиях, которые могут возникнуть в связи с запретом проверять бизнес на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Также мы публиковали обращение к премьер-министру с призывом срочно провести проверку опасных объектов, в частности высотных зданий. Если ситуацию срочно не начать исправлять, стоит ожидать новых массовых жертв. Правила пожарной безопасности существуют не просто так — они написаны кровью!

Пока одна из пострадавших в пожаре находится в больнице. О состоянии здоровья еще ничего неизвестно, но неофициально медики говорят, что угрозы жизни маленькой пациентке нет. О погибших на пожаре известно, что они были выходцами из Азербайджана: трое из них приехали из Черниговской области торговать на местном рынке картошкой.

На сегодняшний день полиция устанавливает обстоятельства ЧП.

«Открыто уголовное производство по ст. 270 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований пожарной безопасности)» — сообщила пресс-служба ГУ НП в Запорожской области. Одной из наиболее вероятных причин возникновения трагедии в СМИ называют неисправный обогреватель в помещении консьержа.