Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в понедельник с Сафари-парком, созданным в Шамахинском районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт главы государства.

Президент был проинформирован о том, что площадь Сафари-парка составляет 480 га.

Сюда из Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии было завезено 420 голов оленей, ланей и муфлонов. В настоящее время их количество, увеличившись почти вдвое, достигло 790 животных, в том числе 260 оленей, 250 муфлонов и 280 ланей.

И.Алиев также ознакомился с работами, проделанными в селе Демирчи Шамахинского района.