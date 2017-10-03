Ранее Барак Обама был известен своим пристрастием к сравнительно демократичным часам. В частности, он носил модель Tag Heuer 1500 Two-Tone Diver в стальном корпусе, подаренный сотрудниками Secret Service хронограф Jorg Gray (также в стальном корпусе) и спортивные часы New Balance N7 в пластиковом корпусе.

Часы Rolex традиционно пользуются популярностью у американских знаменитостей. Так, топ-лотом торгов Winning Icons — Legendary Watches of the 20th Century аукционного дома Phillips, которые пройдут 26 октября 2017 года, станет хронограф Rolex Cosmograph «Paul Newman» Daytona, принадлежавший кинозвезде и автогонщику Полу Ньюману.