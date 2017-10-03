Жителя Токио Такеси Инабу арестовали за преступные угрозы после того, как он попытался проклясть школьников. Об этом сообщает российский интернет-портал Лента.ру со ссылкой на издание Japan Today.

41-летний японец повесил на пешеходном мосту, по которому ходят дети, вара-нингё — традиционную соломенную куклу, при помощи которой накладывают проклятие. Он приложил к ней записку: «Все вы, сорванцы, спрыгните отсюда и умрите».

Вара-нингё заинтересовалась полиция. Инаба сознался, что хотел наложить на школьников проклятие. «Эти дети, которые бегают по парку, слишком шумят», — пояснил он.

Ранее Инаба отправил более 30 жалоб на шум сотрудникам начальной школы Эдогавы и родителям ее учеников. Кроме того, в полиции подозревают, что надписи «Дети слишком шумят» на скамейках и общественном туалете в парке тоже сделал он.