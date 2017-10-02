В Центре общественного здравоохранения и реформ Минздрава проведено мероприятие, посвященное всемирному дню ненасилия.

Как сообщает АПА, методист Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Раиса Ахмедова отметила, что среди женщин был проведен опрос в связи с бытовым насилием: «Опрос был проведен в Лянкяранском, Бейлаганском, Физулинском и Шамкирском районах среди 400 женщин в возрасте старше 18 лет. У респондентов спросили о статусе женщин, о том, в каком случае у мужчины есть право бить женщину, среди которых были подгоревшая еда, конфликт с мужем, выход из дома без разрешения мужа, отказ от интимной близости. Среди опрашиваемых некоторые женщины согласились, что в этих случаях мужчина может ударить свою жену. В целом 28% респондентов считают правильным избиение мужьями жен по одной из этих причин».

Было отмечено, что для подвергшихся бытовому насилию людей действует горячая линия 012-480-22-80 (для детей) и 012-480-38-75.