Амина Гаджиева — сестра бывшего шефа Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева не смогла 2 октября встретиться со своим братом в колонии номер 13, хотя по понедельникам у него день свиданий с родными.

Как сообщила Turan Амина Гаджиева, после ее настойчивых требований разъяснить причины отказа во встрече, руководство колонии впервые подтвердило, что бывший банкир заключен в карцер. Однако ей не разъяснили причину наказания.

Сама А.Гаджиева полагает, что ее брата заключили в штрафную камеру из-за публикации в СМИ его интервью.

По ее словам, сотрудники колонии отказались принять пищу и теплые вещи для Гаджиева.

«Ладно, еду не приняли, — Джахангир проводит голодовку, но почему не принимают теплые вещи, ведь он там в летней одежде?..», — сказала она.

По информации родных, Дж. Гаджиева заключили в карцер еще 26 сентября.

B 2015 году в МБА были вскрыты крупные финансовые нарушения и отток капитала за границу. Бывший руководитель МБА Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы, но не признал себя виновным. Bместе с ним к лишению свободы были приговорены бывшие руководители ряда филиалов МБА.