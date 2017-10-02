В среду в Астраханской государственной консерватории пройдет концерт памяти Муслима Магомаева. В этом году всемирно известному музыканту исполнилось бы 75 лет.

Как сообщает портал Vesti.Az, творческий вечер памяти Муслима Магомаева пройдет в Астрахани под эгидой национальных объединений: регионального отделения «Азербайджанской молодежной организации России» и региональной общественной организации национальной культуры «Азербайджан».

На концерте прозвучат песни, которые исполнял Муслим Магомаев. Всего в его репертуаре было около шести тысяч эстрадных и оперных композиций.

На сцене консерватории 4 октября зрители увидят участника шоу «Голос. Дети», астраханца Даниэля Исмайлова, победителя проекта «Твой выход» Кайрата Шайхиева, певцов студии «Айлин» и других артистов.