Российский пограничник погиб во время перестрелки с неизвестными на участке границы с Украиной в Курской области. Информацию об этом подтвердили в Федеральной службе безопасности. ЧП произошло в населённом пункте Тёткино Глушковского района, сообщает «Лайф».

Как рассказали в ведомстве, два человека пытались нелегально перебраться из России на территорию соседнего государства. Они шли вне пункта пропуска.

При проверке документов они открыли стрельбу, а затем один из злоумышленников взорвал себя. Пограничник получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения. Выживший преступник задержан.

О факте нападения сообщалось ещё два дня назад, однако подробности не приводились.