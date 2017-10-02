На основе многочисленных обращений граждан было установлено, что в центре города Баку, в частности в Насиминском, Наримановском, Сабаильском, Ясамальском, группа людей предлагала местным гражданам и иностранным туристам платные интимные услуги, а также оскорбляла отказывающихся от этих услуг и всячески пыталась привлечь к конфликту, нарушая тем самым общественный правопорядок. Для определения этих лиц, наличия у них кожно-венерологических заболеваний и проведения других профилактических мероприятий с 15 по 30 сентября сотрудники Главного управления и местных органов полиции задержали 83 человека.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры. В заявлении отмечается, что в отношении этих лиц были составлены и отправлены в суд протоколы по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (намеренное неподчинение законному требованию сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях. В отношении 56 лиц была избрана мера пресечения в виде административного ареста, 18 человек были оштрафованы в административном порядке, 9 человек были предупреждены.

Однако с учетом обращений адвокатов, 32 арестованных в административном порядке лица были отправлены в кожно-венерологические диспансеры, 24 человека, у которых не были обнаружены венерические заболевания, были освобождены от административного ареста.

Согласно текущим результатам медицинских и лабораторных исследований, у 32 человек были выявлены различные венерические заболевания, в том числе у 6 человек – СПИД, 6 – ВИЧ, 16 – сифилис, 2 — острый уретрит, кандида и трихомониаз, 2 — вирус гепатита С (HCV). Сотрудниками органов здравоохранения продолжаются неотложные меры по выявлению венерических заболеваний у других лиц, а также предотвращению целенаправленного распространения этих болезней.

«Распространенные в отдельных средствах массовой информации сообщения о якобы имеющих место преследованиях представителей сексуальных меньшинств, нарушении их прав, полностью безосновательны и не отражают реальности. Считаем важным еще раз отметить, что целью проведения подобных мероприятий является только установление и привлечение к ответственности лиц, нарушающих общественный правопорядок, а также предотвращение распространения инфекционных венерических заболеваний, которые могут привести к серьезным последствиям», — говорится в информации.