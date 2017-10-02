В Азербайджане создаются 38 агропарков общей стоимостью 1,2 миллиарда манатов, следует из отчета о мониторинге за исполнением мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции”.

Как передает Тренд, в том числе, согласно отчету, продолжаются работы по строительству 14 животноводческих комплексов в 12 районах и 24 зерновых хозяйства в 17 районах.

Кроме того, Национальный фонд поддержки предпринимательства выделил льготные кредиты на 76,1 миллиона манатов на создание агропарков в Самухском, Геранбойском, Агджабединском, Шабранском, Сальянском, Шамахинском, Физулинском, Джалилабадском и Исмаиллинском районах. Общая стоимость этих агропарков составляет 207 миллионов манатов.

В настоящее время в Азербайджане также завершаются работы в рамках первого этапа в агропарке “Ялама” и продолжаются строительные работы в Шамкирском агропарке.