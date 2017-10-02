Заместитель министра образования Джейхун Байрамов рассказал на ASAN Radio об изменениях, произошедших в системе образования по итогам прошлого учебного года. В своем интервью в программе «ASAN məktəb» замминистра поэтапно коснулся всех ступеней образования.

В общеобразовательной системе Азербайджана получают образование около 1 миллиона 450 тыс учеников.

«Хочу начать с дошкольного образования, которое является очень важной ступенью для всей системы образования. Это подтверждают как местные, так и зарубежные эксперты. В предыдущие годы охват дошкольным образованием был очень низким. Несколько лет назад Минобразования инициировало пилотный проект, который был с успехом одобрен со стороны Кабинета Министров. Было принято решение о расширении охвата детей дошкольным образованием», — заявил он.

По его словам, за короткое время была подготовлена специальная программа по осуществлению поставленных задач. Педагоги начальных классов, которые должны были преподавать в дошкольных группах прошли специальные тренинги: «В результате целенаправленной работы, в прошлом году нам удалось увеличить охват дошкольным образованием до 55 % детей 5-летнего возраста. В 2017-2018 году этот процент должен быть увеличен до 65% . Мы считаем это вполне реальной задачей. К 2020 году планируется, что группы дошкольной подготовки охватят 90 % детей и я говорю с полной уверенностью, что увеличив охват дошколят, мы уже через несколько лет станем свидетелями увеличение качества образования в начальных и средних классах».

Далее замминистра акцентировал внимание на школьных выпускных экзаменах.

По его словам, министерство уделяет особенное внимание результатам выпускных экзаменов 9-х классов, так как по итогам 9-го класса мы оцениваем не только уровень знаний учеников, но и как результат, уровень школы в целом: «Если сравнить результаты выпускных экзаменов 9-х классов начиная с 2012 года, то с каждым годом в них заметна положительная динамика. Если в 2012 году процент учеников, получивших положительные оценки по всем предметам составлял 50%, то в 2016 году он составил – 67 %».

Затем Дж.Байрамов рассказал, какая работа ведется с талантливыми детьми. «Начиная с 2014 года мы начали применять важные новшества в процесс работы с одаренными детьми. Мы ввели новые правила для предметных олимпиад, основанных на международных стандартах и как результат, в прошлом учебном году более 30 тыс школьников приняли участие в предметных олимпиадах. А, для младшей возрастной категории детей (5-6 классы) мы начали проводить предметные конкурсы. В прошлом году более 15 тыс. учеников приняли в них участие. Те дети, которые показывают на них высокий результат привлекаются в подготовительные центры для подготовки учеников к Республиканской и международным олимпиадам. На сегодняшний день 2 таких центра функционируют в Баку и 1 в Сумгайыте. В последующие годы планируется создание новых подобных центров в других городах страны».

Замминистра отметил, что азербайджанские школьники успешно принимают участие на международных олимпиадах и только за последние 4 года они завоевали более 100 медалей: «Ежегодно азербайджанские школьники принимают участие в 5 предметных международных олимпиадах. Если в 2013 году наши школьники завоевали всего 3 золотые медали, то в 2014 году их стало уже — 4, в 2015 году – 6, в 2016 году – 7, а в 2017 года – 8 медалей. Особо хочу отметить, что в этом году, спустя 11 лет азербайджанский школьных Рамиль Бабазаде завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по химии, двое других же школьника из азербайджанской команды завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, тем самым подняв Азербайджан на 15-е место среди 78 государств, участвовавших в олимпиаде. Из всех стран СНГ, не считая России, азербайджанские школьники показали самые высокие результаты».

Далее, говоря о крупных реформах в системе образования, замминистра образования отметил, что с 2014 по 2017 год прошло диагностическое оценивание знаний учителей по всей стране, что привело к увеличению их зарплат.

Он особо отметил, что в январе 2018 года завершится первый этап повышение зарплат учителям по всей стране: «Также мы планируем расширить проведение тренингов по повышению квалификации педагогов. Диагностическая оценка позволила нам разработать и применять несколько модулей по повышению квалификации педагогов. Ведь как неоднократно заявлялось учитель одно из самых важных составляющих в повышении качества образования в целом».

«В этом году более 1300 абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах 500-700 балов, выбрали профессию педагога в качестве первой специальности. Из ни 261 человек стал студентом Азербайджанского государственного педагогического университета. Это рекордный показатель. В прошлом году эта цифра составляла всего 117 человек, а в 2014 году, если не ошибаюсь, всего 18 человек», — подчеркнул он.

Говоря о целях и задачах поставленных Министерством на 2017-2018 учебный год, Дж.Байрамов отметил, что планируется запуск новых проектов, усовершенствование и продолжение старых.

«В прошлом учебном году состоялся первый выпуск групп САБАХ, большой процент выпускников которого с легкостью устроились на работу. Одной из приоритетных задач групп является отвечать запросам рынка труда, а также совместное сотрудничество с работодателями. В группах преподают специалисты из частного сектора и в новом учебном году мы планируем расширить это направление.

Далее замминистра рассказал о том, что для повышения качества образования за последние несколько лет Министерство провело ряд оцениваний, также мы присоединились к международным оценочным системам таким как PISA, PIRLS, TIMS.

В 2016 году мы приняли участие в международном оценочном исследовании PIRLS, в 2018 году примем участие в PISA, а в 2019 году – в TIMS. Учитывая имеющуюся широкую информационную базу, мы подготовили очень обширный план действий в различных направлениях и объявили 2017-2018 учебный год – «Годом качества образования. Одной из приоритетных наших задач является сохранить достигнутые результаты и усовершенствовать их», — заявил он.

Далее он подчеркнул важность развития сферы профобразования как для общества так и для развития экономики нашей страны в целом. Говоря о международном сотрудничестве в данной сфере замминистра отметил совместный проект с Корейским банком, целью которого является создание в Баку нового профессионального образовательного центра. Работа в данном направлении уже ведется.

Также, говоря о нововведениях, замминистра заявил, что начиная с 2019 года, наши ученики будут сдавать выпускные экзамены по новой системе: «Но, это не означает, что будет изменено количество предметов, их число также останется 3 – родной язык, математика и иностранный язык. В экзамены будут включены вопросы как открытого типа, так и письменные задания и т. д».

Далее замминистра ответил на вопрос ведущей о том, как продление «Контракта века» отразится на системе образования, какие изменения ее ждут.

«Представлю вам интересную статистику – в 90-е годы по специальностям в нефтегазовой и инженерной сферах приемный план составлял около 200 мест, а число желающих поступить по этим специальностям было примерно такое же, то есть заинтересованность абитуриентов в этой сфере была очень низкая. Однако после подписания «Контракта века» на специальности в этой сфере возрос огромный спрос, так как появились новые интересные рабочие места, возможность карьерного роста и т.д. Можно сказать, что и по сегодняшний день специальности в данной сфере остаются одними из востребованных. На одно место бывает по 4-5 а в какие-то года и больше желающих. Поэтому вступление балы по этим специальностям были повышены. Если в 90-е годы средний вступительный балл составлял 200, то сегодня он составляет 500 и выше балов», — отметил замминистра.

В этой связи, он особо отметил роль Государственного университета нефти и промышленности, который ежегодно выпускает высококвалифицированных специалистов: «На его основе совместно с французский стороной два года назад было создан Французско-Азербайджанский университет, который также готовит профессионалов в своей области. Выпускники УФАЗ будут получать двойные дипломы Страсбургского университета (передового французского вуза в области технических специальностей) и Государственного университета нефти и промышленности».

Как далее заявил Джейхун Байрамов, в 2007-2015 годы была принята Госпрограмма обучения азербайджанской молодежи за рубежом: «В рамках данной программы 3588 учеников получили возможность обучения в ведущих вузах мира. Большинство из них уже завершили свое образование и вернулись на Родину. Положительным моментов является и то, что сотни из этих выпускников сейчас работают в вузах страны. Большинство из них посвятили себя академической деятельности, а другие работают в частном секторе, параллельно преподавая в вузах и делясь своим опытом с нынешними студентами. Все эти возможности были даны нам благодаря заключению «Контракта века».

Отметим, что «ASAN məktəb», является совместным проектом Министерства образования и ASAN Radio. Цель проекта – информировать граждан о происходящих в сфере образования новшествах. В рамках проекта сотрудники Министерства образования отвечают на вопросы слушателей, связанные со сферой образования.