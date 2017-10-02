«Мы ждем решения правительства Ирака в связи с отправкой находящихся в Багдаде детей в Азербайджан».

Об этом АПА заявил временный поверенный по делам Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров. По его словам, сейчас ведется работа с соответствующими структурами Ирака, правительство должно принять политическое решение: «Мы продолжаем вести официальные переписки в связи с детьми и их родителями, спасшимися от ИГ. Правительство Ирака должно вынести положительное решение. Находящиеся здесь структуры также пытаются нам помочь».

Р.Гафаров сказал, что ведется работа для возвращения в Азербайджан и других сирот, которые предположительно являются азербайджанцами: «Есть и другие азербайджанцы, не только Абдулла, мы работаем и над вопросом их возвращения. В связи с этим мы официально обратились в правительство Ирака. Некоторые дети не умеют даже говорить. Есть те, у кого нет паспорта, поэтому и возникают некоторые сложности. Есть дети, у которых родители рядом и они находятся в лагерях. А те, у кого нет родителей находятся в лагерях для сирот. Для них созданы все условия».