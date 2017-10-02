Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин опроверг приписанные ему слова о пересмотре состава Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

«Во время моей недавней поездки в Азербайджан меня неправильно цитировали в местных средствах массовой информации. На наши требования немедленно исправить ошибки, новостные сайты уже использовали неточную информацию. Поэтому я должен повторить, что я никогда не предлагал пересмотра состава Минской группы ОБСЕ», — говорится заявлении К.Вигенина, размещенном на сайте ПА ОБСЕ.

«Я поддерживаю посреднические усилия Минской группы ОБСЕ и сопредседателей, и буду продолжать работать на парламентском уровне, чтобы способствовать их усилиям по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта», — отметил он.