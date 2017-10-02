Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрью Шефер на этой неделе посетит с первым официальным визитом Ереван и Баку.

Как сообщает пресс-служба посольства США в Армении, Э.Шефер вместе с посредниками от России и Франции примет участие во встречах высокого уровня.

«США поддерживают процесс мирного урегулирования карабахского конфликта и продолжит активно работать со сторонами в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ. Э.ГШефер в качестве сопредседателя поддерживает нашу политику, принятую в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ, о том, что справедливое урегулирование должно основываться на международном праве, которое включает Хельсинкский заключительный акт, принципы неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности и равноправия, самоопределения», — отмечается в сообщении посольства США.