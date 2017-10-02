На основании поручения руководства министерства внутренних дел, в одном из мест наибольшего отдыха населения и туристов — в Национальном приморском парке — с целью обеспечения спокойствия в новой форме женщины-полицейские также были привлечены на службу в выходные и праздничные дни.

Как сообщили в пресс-службе МВД, с этой целью 30 сентября сотрудницы Отдельного полка полиции быстрого реагирования совместно с коллегами-мужчинами начали службу в Национальном приморском парке.

Отметим, что в настоящее время в органах внутренних дел служат около 3300 женщин. В основном они проходят службу во Внутренних войсках, Отдельном полке полиции быстрого реагирования, на горячей линии «102» и во многих других структурах МВД.