Расстрел посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе стал самой кровавой расправой в истории США с использованием огнестрельного оружия. Это отмечает The Independent и ряд других СМИ.

По последним данным полиции, жертвами стрелка стали более 50 человек, число раненых превысило 200 человек. Таким образом, трагедия в Орландо, где в прошлом году террорист расстрелял 49 человек и был застрелен полицией, теперь уходит на второй план, информирует Life.ru.

Имя стрелка уже известно. Это 64-летний Стивен Пэддок, представитель европеоидной расы, американец. Объявлена в розыск его спутница, которая, предположительно, жила с ним в номере, из которого велась стрельба.

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