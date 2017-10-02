Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Туркмению, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров российского лидера с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы. По итогам встречи запланировано подписание ряда российско-туркменских документов.

В предыдущий раз Путин посещал Туркмению в декабре 2012 года, а президент этой страны приезжал в РФ с рабочим визитом в прошлом ноябре. В текущем году лидеры трижды говорили по телефону.

В преддверии визита Путина в Ашхабад правительство РФ одобрило проекты соглашений между Россией и Туркменией о развитии сотрудничества в сферах туризма и сельского хозяйства. Как сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Туркмению в середине сентября, к визиту президента РФ стороны готовят ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, которые дадут новый импульс развитию двусторонних связей.